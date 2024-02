Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte haben sich zwischen Samstag und Montag unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Narrenvereins im Industrieweg verschafft und waren dabei offenbar auf der Suche nach Bargeld. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude, wo sie mehrere Türen aufbrachen und Schränke durchwühlten. Unter anderem wurde ein Tresor mit roher Gewalt aus einem Schrank gerissen und komplett gestohlen. Aus einem zuvor aufgehebelten Dartautomaten stahlen die Einbrecher Münzgeld. Sie flüchteten mit dem Diebesgut und richteten darüber hinaus nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Personen, die insbesondere zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 Höhe Bambergen. Ein 83 Jahre alter Hyundai-Lenker wollte die Landesstraße von der Müllumladestation "Füllenwaid" kommend in Richtung Bambergen kreuzen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Skoda einer 73-Jährigen, die in Richtung Überlingen unterwegs war. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der Skoda nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben die beiden Beteiligten unverletzt. Die Autos, an denen der Sachschaden auf insgesamt rund 25.000 Euro beziffert wird, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Berauscht hinterm Steuer erwischt

Mit Anzeigen muss ein 43-jähriger Autofahrer rechnen, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagabend kontrolliert haben. Ein Zeuge war auf eine Personengruppe aufmerksam geworden, die sich an einer Tankstelle im Stadtgebiet aufhielt und augenscheinlich Drogen konsumierte. Als die Beteiligten davonfuhren, verständigte der Beobachter die Polizei. Die Streife konnte den Wagen auf der Bundesstraße 31 stoppen und die Insassen kontrollieren. Aus dem Fahrzeuginneren kam den Beamten eine deutliche Marihuana-Fahne entgegen, die augenscheinlich vom noch glimmenden Joint im Aschenbecher der Mittelkonsole ausging. Weil auch der Fahrer deutliche Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung zeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Neben einem Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld und einer Eintragung im Verkehrssünderregister kommt auch eine Anzeige wegen des unerlaubten Drogenbesitzes auf den 43-Jährigen zu. Weiterfahren durfte er nicht.

