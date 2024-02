Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Kamin gerät in Brand

Ein geplantes Kaminausbrennen ist am Dienstag kurz vor 14 Uhr in der Straße "Am Angel" außer Kontrolle geraten. Durch Risse im Kamin gelangte Rauch in die Räume des Wohnhauses. Die Freiwillige Feuerwehr brannte das Feuer im Kamin kontrolliert ab, öffnete eine Zwischendecke und lüftete die Wohnräume. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner des Gebäudes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, kamen für eine Nacht bei Nachbarn unter. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr waren die Hausener Straße sowie die Straße "Auacker" gesperrt.

Gammertingen

Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Geldausgabeautomaten in Mariaberg gewaltsam geöffnet und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Ein Zeuge informierte kurz nach 3 Uhr die Polizei, nachdem er zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer aus dem Raum in der Burghaldenstraße kommen sah. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge brachen die Täter die Zugangstür zu dem Raum mit roher Gewalt auf. Anschließend öffneten sie den Ausgabeautomaten mit einem noch unbekannten Werkzeug und entwendeten mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zur Tat und den beiden Tätern, die zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein sollen, nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Gammertingen

Mann wirft Flaschen umher - Polizei ermittelt

Auf ein wahrliches Scherbenmeer sind Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Bahnhofstraße getroffen, nachdem sie wegen eines randalierenden Mannes alarmiert worden waren. Ein 22 Jahre alter alkoholisierter Mann hatte etliche Flaschen auf die Fahrbahn geworfen und zudem eine Passantin beleidigt. Als die Polizisten eintrafen, war der 22-Jährige bereits zu Hause und konnte aufgrund seiner Alkoholisierung nicht beim Beseitigen der Scherben helfen. Dies übernahmen kurzerhand die Beamten, damit die Straße wieder befahrbar war. Den 22-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eine Rechnung der Polizei, für das Reinigen der Fahrbahn. Weitere Zeugen der Tat oder Personen, die durch die Scherben geschädigt oder gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen melden.

Mengen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Reiserstraße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel beschädigt und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Den Spuren zufolge fuhr der Unbekannte mit einem mutmaßlich roten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Seite des Opel. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unfallverursacher weg. Der Sachschaden am Opel wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

