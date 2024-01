Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rauchentwicklung aus Zigarettenautomat

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: B1 - Gelöschtes Feuer

Datum / Uhrzeit: 26.01.2024, 01:49 Uhr

Einsatzort: Bensumskamp, Hünxe

Alarmierte Einheiten: Hünxe

Die Einheit Hünxe wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Rauchentwicklung aus einem Zigarettenautomaten in der Straße Bensumskamp alarmiert. Der Zigarettenautomat wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, dabei gab es keine Feststellung. Weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht erforderlich, so dass die Feuerwehr nach ca. 20 Minuten wieder einrücken konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell