POL-MG: Unbekannte entwenden Pkw in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, 30. November, um 11.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Korschenbroicher Straße in eine Wohnung eingebrochen, indem er sich an dem Türschloss zu schaffen machte. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich zu Hause. Als der Täter sie erblickte, flüchtete er ohne Beute. Der Mann habe eine Jeans und Sneaker getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

