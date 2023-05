Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nach groß angelegten Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Raum: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Saarbrücken (ots)

Am 24.05.2023 wurden im Rahmen des 6. Länderübergreifenden Sicherheitstages großangelegte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im öffentlichen, urbanen Raum und an kriminalitätsbelasteten Örtlichkeiten durch die Polizei - und Ordnungsbehörden durchgeführt.

Neben einer Vielzahl anderer Verstöße wurde im Bereich der Johanniskirche in Saarbrücken ein 27 jähriger Tunesier mit 95 Gramm Haschisch festgestellt. Der Mann hält sich unerlaubt in Deutschland auf und wurde an der gleichen Örtlichkeit, die als Drogenumschlagsplatz bekannt ist, bereits am 24.03.2023 mit einer größeren Menge Haschisch erwischt.

Der wohnungslose Mann, der seinen Lebensunterhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den illegalen Verkauf von Betäubungsmitteln verdient, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt festgenommen und am 25.05.2023 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem beim Amtsgericht Saarbrücken ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erging, wurde er an die JVA Saarbrücken überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in der Sache werden vom Dezernat für Rauschgiftkriminalität bei der Polizei des Saarlandes übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell