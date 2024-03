Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitag bei einem 43-jährigen Autofahrer fest, den sie gegen 2.30 Uhr gestoppt haben. Weil ein Vortest positiv auf verschiedene Drogenarten anschlug, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Wagen musste er stehen lassen und sieht nun Anzeigen wegen Fahrens unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Sigmaringen

Ein Leichtverletzter bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 22 Uhr an der Kreuzung B 32/Übergang B 313 ereignet hat. Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer bog an der Kreuzung nach links ab und übersah dabei den Mercedes eines entgegenkommenden 36-Jährigen, der aus Richtung Albstadt kam und seinerseits nach links Richtung Mühlbergtunnel abbiegen wollte. Bei der Kollision zog sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Sein Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Kind von Auto erfasst

Ein 12 Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Karlstraße leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Mini-Fahrerin übersah das Kind, das mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr, beim Ausfahren aus einer Tiefgarage. Das Mädchen zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 12-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Herdwangen-Schönach

Zusammenstoß fordert eine Schwerverletzte

In ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr eine 20-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Tautenbronn und Aftholderberg. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die junge Frau in Richtung Tautenbronn unterwegs und schnitt eine der dortigen Kurven. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an, um die 20-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel sowie der hochwertige Mercedes waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 130.000 Euro beziffert. Der Gemeindeverbindungsweg war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.30 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell