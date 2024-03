Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis / Meersburg

Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs

Am Donnerstag ist erneut eine Welle von Schockanrufen über den Bodenseekreis gerollt. Während zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Betrug rechtzeitig erkannten und auflegten, verlor eine Seniorin ihre Ersparnisse. Die Betrüger gaben sich am Telefon zunächst als Staatsanwaltschaft aus und schilderten der Frau, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei eine Kautionszahlung fällig. In einem weiteren Gespräch meldete sich dann ein angeblicher Richter, der ihr sagte, dass eine Kurierfahrerin auf dem Weg sei, um den fünfstelligen Bargeldbetrag abzuholen. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr kam eine Frau zum vereinbarten Übergabeort in der Straße "Alter Ortsweg" offenbar mit einem Taxi angefahren, wo die Seniorin im guten Glauben das Bargeld aushändigte. Erst als die unbekannte Abholerin wieder weg war, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs und bittet Personen, die im Bereich des Übergabeorts in Riedetsweiler auf die unbekannte Frau aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die angebliche "Kurierfahrerin" wird als etwa 20 Jahre alt und rund 165 cm groß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und einen allgemein eher dunklen Hauttyp. Sie war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, trug Kapuze und Schal und verstaute das Geld in einer mitgeführten Umhängetasche. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de . Die Polizei rät dazu, insbesondere lebensältere Mitmenschen zu sensibilisieren und auf die Gefahren am Telefon aufmerksam zu machen.

Meersburg

Betrunkenen Autofahrer erwartet Anzeige

Weil er am Donnerstagabend offenbar deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw im Bereich Meersburg unterwegs war, muss ein 66-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit pustete er etwa zwei Promille, weshalb er die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten ein. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Aufkirch

Tödlicher Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagabend im Gewann "Aufkircher Breite" hat ein 61-jähriger Mann sein Leben verloren. Bei Holzfällarbeiten in abschüssigem Gelände kam es zu einem noch nicht abschließend geklärten Unglück, wobei der Mann von einem Baumstumpf erfasst und erschlagen wurde. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst samt Notfallseesorgedienst zur Betreuung Angehöriger im Einsatz.

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Brunnenstraße am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten sich Zutritt zum Treppenhaus verschafft und die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss aufgebrochen. Sie durchwühlten die Zimmer und stahlen einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Bereits am Vortag gegen 9.30 Uhr hatten sich offenbar zwei bislang unbekannte augenscheinlich alkoholisierte Männer im Treppenhaus aufgehalten. Einer dieser Männer kam gegen 13.30 Uhr erneut dorthin zurück und hatte sich an der Wohnung bei den Bewohnern erkundigt. Aktuell ist nicht abschließend geklärt, ob die Unbekannten mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Einer der Männer wird als 160 cm groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Sein Begleiter wird als etwa 190 cm groß, etwa 50 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare, ein osteuropäisches Aussehen und war vermutlich mit einer dunklen Hose und einer gelben Jacke mit einem Wappen auf dem linken Ärmel bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Donnerstag um etwa 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Rheinstraße einen Parkrempler verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Die Unfallbeteiligte war rückwärts aus ihrer Parklücke gefahren und touchierte einen hinter ihr stehenden Hyundai. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte sie Zeugen zufolge ihre Fahrt mit einem dunklen Kombi fort. Die Frau wird als unter 30 Jahre alt beschrieben und hatte braune schulterlange Haare. Ihre Beifahrerin hatte offenbar eine Kopfbedeckung auf. Hinweise zur Unfallverursacherin oder deren Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

