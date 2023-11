Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. November, 12.00 Uhr und gestern, 11.50 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße. Von hier entwendeten der oder die Täter in der weiteren Folge ein mittels Kettenschloss gesichertes Moped der Marke Simson. Der Wert des Beuteguts beträgt ungefähr 3.200 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0300044/2023) entgegen. (jd)

