LPI-GTH: Berauscht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte zerkratzten einen in der Straße "Am Taubenacker" geparkten Opel eines 26-Jährigen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 14. November, 17.00 Uhr und gestern, 11.50 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0298902/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

