Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (MA) Nach Diebstahlsdelikt massiv Widerstand geleistet

Mannheim (ots)

Freitagmorgen (17. November) haben zwei Tatverdächtige einer Geschädigten im Zug Bargeld aus deren Geldbeutel entwendet. Im Anschluss griffen die beiden Personen Bundespolizisten an. Verletzt wurde niemand.

Gegen 09:30 Uhr begab sich die 24-jährige Geschädigte im ICE 78 auf der Anfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof auf die Toilette. In der Zeit ihrer Abwesenheit setzte sich der 23-jährige gambische Staatsangehörige auf den Sitzplatz der jungen Frau, nahm deren Geldbeutel an sich und entwendete hieraus 150 Euro. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und nahm dem Tatverdächtigen das Diebesgut wieder ab. Der Aufforderung, ihren Sitzplatz wieder zu verlassen, kam der Mann nicht nach.

Mehrere Reisende kamen der Geschädigten zur Hilfe. Diese wurden sogleich von der Begleiterin des 24-Jährigen, einer 40-jährigen russischen Staatsangehörigen, körperlich angegriffen.

Auch gegenüber der alarmierten Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof zeigten sich die beiden Tatverdächtigen weiterhin uneinsichtig. Die 40-jährige russische Staatsangehörige griff einen Beamten hinterrücks von hinten an und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Weiterhin versuchte sie, einem Beamten dessen Dienstwaffe aus dem geschlossenen Holster zu entwenden. Dieses Vorhaben konnte durch die Anwendung körperlicher Gewalt unterbunden werden. Die Bundespolizisten brachten die Frau zu Boden und legten ihr Handschellen an.

Der 23-jährige gambische Staatsangehörige leistete ebenfalls starken Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem er mehrfach versuchte, sich mit Schlägen und Tritten gegen die Beamten der Maßnahme zu entziehen.

Die Bundespolizisten nahmen beide Tatverdächtigen vorläufig fest. Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf/ des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl wurden eingeleitet.

