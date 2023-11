BPOLI-KA: Bundespolizei: Festnahme am Hauptbahnhof Mannheim

Pforzheim (ots) - Ein 30-Jähriger führte in der Nacht von Sonntag (12. November) auf Montag (13. November) am Pforzheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel in Form von flüssigem Kokain mit sich. Gegen 23:40 Uhr wurde der deutsche Staatsbürger von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Während der Kontrolle konnten zwei Glasflaschen mit unbekanntem Inhalt aufgefunden werden. Der Beschuldigte gab an, dass es sich ...

mehr