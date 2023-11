Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Betäubungsmittel aufgefunden

Pforzheim (ots)

Ein 30-Jähriger führte in der Nacht von Sonntag (12. November) auf Montag (13. November) am Pforzheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel in Form von flüssigem Kokain mit sich.

Gegen 23:40 Uhr wurde der deutsche Staatsbürger von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Während der Kontrolle konnten zwei Glasflaschen mit unbekanntem Inhalt aufgefunden werden. Der Beschuldigte gab an, dass es sich bei dem Inhalt der Glasflaschen um Pflanzendünger handeln soll. Durch einen durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei den Flüssigkeiten um Betäubungsmittel in Form von ca. 400 ml flüssigem Kokain handelt.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim weitergegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell