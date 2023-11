Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Neckargemünd-Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Neckargemünd (ots)

Am Dienstagmorgen (12. September) ist es am Bahnhof Neckargemünd zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten weitere Tathandlungen aufgedeckt werden. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach einem Geschädigten.

Gegen 07:45 Uhr geriet der Beschuldigte auf Bahnsteig 1 mit seiner Lebensgefährtin in eine verbale Auseinandersetzung welche im weiteren Verlauf in massive Handgreiflichkeiten überging. Der auf Grund seiner Körpergröße überlegene Mann schlug der Geschädigten mehrfach ins Gesicht. Als die junge Frau auf dem Boden lag, schlug der 22-Jährige weiterhin auf die wehrlose Geschädigte ein. Eine Zeugin eilte dem Opfer zur Hilfe und wurde daraufhin ebenfalls vom Beschuldigten angegangen.

Ein der Bundespolizei unbekannter Mann, welcher sich im Bereich der Bushaltestelle aufgehalten hatte forderte den Beschuldigten auf die beiden Damen in Ruhe zu lassen. Daraufhin packte der Beschuldigte den Mann um ihn über das Geländer zu ziehen. Im Anschluss schubste er den ca. 40-Jährigen heftig zur Seite. Der geschädigte Mann stieg daraufhin in ein Taxi und fuhr in Richtung Stadtmitte Neckargemünd. Der Geschädigte wird nun gesucht. Es handelt sich um einen ca. 40 Jährigen, 175cm großen Mann. Er trug einen dunkelroten Pullover.

Wir bitten den Gesuchten sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit der sachbearbeitenden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell