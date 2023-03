POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Daun (ots) - Am 13.03.2023 gegen 19:48 Uhr begab sich ein amtsbekannter 52-jähriger Mann aus dem Dauner Stadtgebiet in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Daun. Hier kaufte er einen Krabbencocktail und verteilte diesen letztlich bei gleichzeitigem Anpöbeln der anderen Kunden im Laden. Er wurde durch die Beamt*innen angetroffen, ihm wurde eine Gefährderansprache gehalten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

