Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Wiesloch (ots)

Am Montagmorgen (13. November) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine 19-Jährige am Bahnhof Wiesloch-Walldorf sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 8:50 Uhr befand sich die Heranwachsende auf einer Sitzbank direkt am Bahnhofsgebäude, um auf die S3 in Richtung Mannheim zu warten.

Nach der Einfahrt des Zuges versperrte der unbekannte Tatverdächtige der 19-Jährigen den Weg und hinderte sie dadurch am Betreten der S-Bahn. Im weiteren Verlauf fasste der Mann der jungen Frau in die geöffnete Jacke und griff ihr an die Brust. Anschließend belästigte er die Geschädigte durch vulgäre Äußerungen. Während die 19-Jährige im Anschluss in den Zug stieg und ihre Fahrt nach Mannheim aufnahm, verblieb der Unbekannte am Bahnsteig.

Die Heranwachsende beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Circa 30 Jahre alt und 175 cm groß, europäischer Phänotyp. Er hatte helles, kurzes Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke. Der Mann hatte auffällige Aknenarben im Gesicht.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell