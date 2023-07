POL-PDNR: Herdorf - Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Neustadt (Wied) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten anlässlich der Kirmes in Neustadt (Wied). Zunächst wurde ein Geschädigter gegen 0:00 Uhr von einer bislang unbekannten Person im Bereich der Sparkasse (Wiedtalstraße) mehrfach in das Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Gegen 1:00 Uhr gerieten mehrere Personen auf dem Veranstaltungsgelände zunächst verbal in Streit, was ...

mehr