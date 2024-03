Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Schlägerei vor Einkaufsmarkt

Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam es am Freitag gegen 19.47 Uhr vor einem Einkaufsmarkt, In der Au in Sigmaringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Dreiergruppen im Alter von 23 bis 30 Jahren. Als sich die Auseinandersetzung dem Eingangsbereich des Marktes näherte, wollten ein Security sowie eine weitere Person schlichten. Sie wurden aber von der gesamten Gruppe körperlich angegriffen. Ein 23-jähriger aus der Gruppe schlug sofort auf die unbeteiligte Person ein und musste von dem 47-jährigen Security am Boden festgehalten werden. Dies animierte den Rest der Gruppe auf den Security loszugehen, welcher sich aber erfolgreich wehrte. Die unbeteiligte Person erlitt eine starke Prellung, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die anderen Beteiligten und auch der Security machten keine Verletzungen geltend. Nur dem schnellen eingreifen der Polizei war es zu verdanken, dass die Situation nicht weiter eskalierte. Vier Personen, welche alle erheblich unter Alkoholeinwirkung standen, wurden in Gewahrsam genommen. Eine Person konnte unerkannt flüchten. Bei der Auseinandersetzung folgen auch einige Bierdosen. Eine davon traf ein Auto, wobei ein Schaden von ca. 100.- Euro entstand. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung werden die Personen der beiden Gruppen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Am Freitag, gegen 13.20 Uhr befuhr ein schwarzer Touran die Abfahrt Hundersingen/ Herbertingen von der B 32 kommend auf die K 8261. An der Einmündung missachtete die Pkw-Lenkerin die dortige Stoppstelle und bog nach links in Richtung Herbertingen ab. Dadurch musste ein 25-jähriger Fiat Ducato Fahrer so stark bremsen, dass ein nachfolgender 31-jähriger Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von ca. 17.000.- Euro entstand. Die weibliche Fahrerin, welche mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen ca. 25-30 Jahre alt beschrieben wird, setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Im VW Touran mit Teilkennzeichen BC-?? soll des Weiteren ein männlicher Beifahrer gesessen haben. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Hinweise zum Verkehrsunfall, nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 entgegen.

Gammertingen

Gefährliches Überholmanöver

Am Freitag, etwa gegen 07.30 Uhr überholte ein grauer Suzuki trotz unklarer Verkehrslage auf der L 253 von Harthausen kommen in Fahrtrichtung Inneringen kurz vor der Abfahrt nach Kettenacker eine Kolonne von fünf bis sechs Fahrzeugen, welche hinter einem Lkw herfuhr. Aufgrund Gegenverkehr musste ein 50-jähriger sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um dem falsch Überholenden das Einscheren zu ermöglichen und um eine Kollision zu vermeiden. Zeugen die den Vorfall zur fraglichen Zeit gesehen haben, bzw. beteiligt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.

