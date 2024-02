LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag begab sich ein 53jähriger Weimarer zu seinem Garten in der Georg-Haar-Straße und überraschte dort einen ungebetenen Übernachtungsgast. Ein 26jähriger ohne festen Wohnsitz hatte es sich in der Gartenlaube gemütlich gemacht und sich häuslich eingerichtet. In der Gartenhütte entfachte er außerdem ein Feuer, so dass in Summe an einem angekohlten Teppich und an der Eingangstür Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Die ...

mehr