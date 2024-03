Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei vor der Kneipe

Am Samstag gegen 01.55 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum eine Schlägerei in der Paulinenstraße in Friedrichshafen gemeldet. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen fuhren mit starken Kräften an und konnten vor Ort acht Personen feststellen. Bis auf einen 40-jährigen Mann verhielten sich die Anwesenden ruhig. Da der Mann immer wieder in drohenden Haltung auf die Polizeibeamten zuging musste Pfefferspray eingesetzt werden. Den ersten Ermittlungen zur Folge kam es zunächst in einer Kneipe zu verbalen Streitigkeiten, deren Inhalt noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Schließlich traf sich der 40-jährige mit einem 58-jährigen vor der Lokalität zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Polizei konnte schlimmeres verhindert werden. Verletzungen machten die Beteiligten nicht geltend. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 104-3104 entgegen.

