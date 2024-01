Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Drei Männer machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, hörte ein Anwohner dumpfe Schläge. Er konnte beobachten, wie drei Männer sich am Vereinsheim des Sportvereins am Zigarettenautomat zu schaffen machten. Sie hatten Werkzeug dabei und Taschenlampen eingeschaltet. Als der Zeuge sie anrief flüchteten sie in Richtung Ortsmitte. Es war ihnen nicht gelungen, den Automaten zu öffnen. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

