POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitt eine 26-Jährige bei einem Unfall in Laichingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr war die 26-Jährige mit ihrem Toyota Aygo im Finkenweg in Richtung Kreuzung zur Suppinger Straße unterwegs. In der Suppinger Straße fuhr eine 66-Jährige mit einem VW. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Da die Toyota-Fahrerin ohne zu halten in die Kreuzung einfuhr kam es zum Unfall. Durch die Kollision erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt die Schäden am Toyota auf 5.000 Euro und am VW auf mehrere hundert Euro. Der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden.

