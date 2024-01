Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Seekirch - Reifen zerstochen

Von Mittwoch auf Donnerstag zerstach unbekannte Täterschaft alle vier Reifen an einem Auto in Seekirch.

Ulm (ots)

Das Auto stand in der Hauptstraße. In den Nachtstunden zerstach unbekannte Täterschaft alle vier Reifen an dem Fahrzeug. Das Auto musste abgeschleppt werden und es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

