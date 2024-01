Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Ruhezeiten nicht eingehalten

Am Freitag stoppte die Polizei einen Laster auf der A7.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den auffälligen Sattelzug gegen 1.45 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Süden. Der fuhr dort in Schlangenlinien. Im Bereich der Anschlussstelle Giengen stellte die Polizei den Laster fest. Auch hier fuhr er in Schlangenlinien und touchierte noch die Leitplanken. Die Polizei konnte den DAF Sattelzug an der Rastanlage Lonetal West anhalten. Alkohol- und Drogentests verliefen bei dem 49-jährigen Fahrer negativ. Jedoch konnten Verstöße bei den Ruhezeiten festgestellt werden. Es musste eine Pause für die kommenden elf Stunden machen. Darüber hinaus wird wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ermittelt.

0069758

