Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Ergänzung Unfalltag: Kind von Auto erfasst Mit schweren Verletzungen kam ein 7-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag bei Maselheim ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Der 21-jährige Fahrer eines Ford fuhr von Laupertshausen in Richtung Maselheim. Ein Siebenjähriger überquerte die Laupertshauser Straße im Bereich der Mehrzweckhalle/ Gartenstraße. Der Autofahrer erkannte das die Straße von links nach rechts überquerende Kind nicht und erfasste es frontal. Durch den Aufprall wurde der Siebenjährige mehrere Meter weg geschleudert. Rettungskräfte brachten den Jungen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete ein Gutachten an. Der VW wurde beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0067940 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell