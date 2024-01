Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Raub auf Einkaufsmarkt

Am Donnerstag erbeutete ein Unbekannter in Heidenheim Bargeld.

Ulm (ots)

Um 18.15 Uhr ereignete sich der Raub in einem Einkaufsmarkt beim Grünwaldplatz in Schnaitheim. Als eine Kundin bezahlte, hatte die Kassiererin die Kasse geöffnet. Plötzlich bedrohte ein maskierter Mann die Kassiererin mit einem Messer. Dann griff er in die geöffnete Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit seiner Beute. Die Mitarbeiterin sowie die Kundin blieben unverletzt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Räuber. Die blieb jedoch unentdeckt.

Der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und schlank sein. Er war komplett schwarz bekleidet, trug schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Kapuze. Sein Gesicht war durch die Vermummung nicht erkennbar.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Telefon 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell