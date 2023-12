POL-SO: Über zwei Promille - Fahrradfahrer fällt um

Geseke (ots) - In der Zeit vom letzten Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Hakenkreuz in den BMW eines 50-jährigen Gesekers geritzt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Westmauer". Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

