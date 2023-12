POL-SO: Hakenkreuz auf Auto geritzt

Bad Sassendorf (ots) - Die Polizei in Soest sucht aktuell nach einer vermissten Seniorin. Die 76-Jährige wird seit heute 19 Uhr vermisst. Sie wurde das letzte mal an ihrer Wohnanschrift in Bad Sassendorf gesehen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Vermisste ist dement, orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Folgende Personenbeschreibung hat die Polizei von der Seniorin: - 170 cm - schlank bis leicht stämmig - kurze, dunkle haare, ...

mehr