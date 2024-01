Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Müllsäcke angezündet

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, bemerkten Anwohner mehrere brennende Müllsäcke in der Erlenbachstraße. Nach Angaben von Zeugen hatte sich vorher eine Person an den Müllsäcken zu schaffen gemacht. Im Rahmen der Fahndung konnte aber keine Person sonst festgestellt werden. Durch den Brand wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

