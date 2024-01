Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Flaschenwerfer zwingt Autofahrer zur Vollbremsung

Ulm (ots)

Am Freitagabend, nach 22 Uhr, hielten sich mehrere junge Leute in der Theodor-Heuss-Straße auf. Sie hatten sich unter der dortigen Eisenbahnbrücke getroffen. Als um 22.20 Uhr ein Autofahrer in Richtung Innenstadt fuhr, wurde plötzlich eine Flasche unmittelbar vor dem Auto auf die Fahrbahn geworfen. Ein Schaden ist nicht entstanden, der 31-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Die Polizei erhob die Daten der anwesenden Personen. Es ergab sich ein Verdacht wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen 18-Jährigen.

++++++++++++++ 76439

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell