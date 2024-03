Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugenaufruf zur Pressemeldung "Tödlicher Verkehrsunfall" vom 03.03.2024

Die Polizei Ravensburg bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Link zur Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5726437

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eine 25-jährige Fahrerin eines grauen BMW befuhr am Samstag gegen 22:00 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Gartenstraße auf dem linken Fahrstreifen. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen dort fahrenden bislang unbekannten Pkw und touchierte ihn am rechten Fahrzeugheck. Hierdurch entstand an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Während die 25-Jährige nach dem Unfall anhielt, setzte der bislang unbekannte Pkw seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Baindt

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 21:40 Uhr fuhr ein 49-jähriger mit seinem BMW von Mochenwangen in Richtung Baindt. Nachdem er zunächst noch einen vor ihm fahrenden Pkw überholt hatte, musste er auf Grund Gegenverkehr abrupt wieder einscheren, wodurch der Überholte stark abbremsen musste. In der Folge fuhr der 49-Jährige mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere kleine Bäume und Sträucher. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohleinfluss stand. Der Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, was eine Blutentnahme und den sofortigen Verlust des Führerscheins zur Folge hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6500 Euro geschätzt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Aichstetten

Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Eine leicht verletze Person und Sachschaden in Höhe von 2500 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag bei Aichstetten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 75-jährige mit ihrem VW Tiguan den Gemeindeverbindungsweg von Schnaggenberg in Richtung der K7920. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links in die bevorrechtigte K7920 einbiegen und übersah ein von links kommendes Motorrad und es kam zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Der 26-jährige Kradfahrer stürzte hierdurch auf die Fahrbahn, blieb jedoch unverletzt. Seine 23-Jährige Sozia zog sich eine leichte Verletzung am Fußgelenk zu, die jedoch keine weitere Behandlung erforderte. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell