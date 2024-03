Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Ein Motorradfahrer stößt mit einem abbiegendem PKW zusammen und wird schwer verletzt.

Gegen 15:50 h befuhr eine 36jährige Frau aus Grefrath mit ihrem PKW die Tönisvorster Straße aus Richtung Süchteln kommend und wollte an der Kreuzung Tönisvorster Straße/Mülhausener Straße/Anrather Straße nach links auf die Mülhausener Str in Richtung Oedt abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den aus Richtung Vorst kommenden 58jährigen Motorradfahrer aus Viersen, der weiter in Richtung Süchteln fahren wollte. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich so schwer, dass der Rettungshubschrauber ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus fliegen musste. / mikö (223)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell