Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht/Viersen-Boisheim: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Brüggen-Bracht/Viersen-Boisheim (ots)

Ein 60-jähriger Brüggener hat am Mittwoch versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Grund: Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen 13 Uhr kontrollierte ein Streifenteam an der Brachter Straße zwischen Brüggen und Bracht den Verkehr. Dabei fiel dem Team der 60-Jährige auf, weil er das Handy in der Hand hielt und darauf herumtippte. Die Beamten folgten dem Mann, der bei einem Überholvorgang einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdete. Als sie ihn schließlich auf der Stiegstraße in Bracht anhalten konnten, gab der Mann an, er habe keine Papiere dabei. Um ihn zu identifizieren, boten die Beamten an, hintereinander her zu der Adresse zu fahren, die der Mann als seine Anschrift genannt hatte, um dort dann die Papiere zu holen. Dazu mussten beide Fahrzeuge auf die A61 auffahren. Dort gab der Mann wieder Gas und versuchte, vor dem Polizeifahrzeug zu flüchten. Dabei gefährdete er erneut einen anderen Autofahrer. In Boisheim verließ er die Autobahn und konnte kurz darauf gestellt werden. Dort stellte sich auch der Grund für seine Flucht heraus: Auch zu Hause lag kein Führerschein, der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /hei (222)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell