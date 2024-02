Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemitteilung der Polizei Helmstedt

Helmstedt (ots)

Verkehrskontrollen in Velpke

Velpke, 23.02.2024, 17:00 Uhr - 02:00 Uhr

Die Polizei Helmstedt führte mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen des Polizeikommissariats Schöningen am 23.02.2024 eine groß angelegte Verkehrskontrollaktion in Velpke durch. Hierbei konnten die Beamten eine Vielzahl an Verkehrsverstößen feststellen. Neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde ein 27-Jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der sich mit einem gefälschten Führerschein auswies. Der 27-Jährige stand darüber hinaus nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und mehrere Verfahren eingeleitet. Außerdem wurde ein 56-Jähriger festgestellt, der seinen PKW unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, sodass auch ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet wurde.

Brand eines Einfamilienhauses

Wolsdorf, Tekenberg, 25.02.2024, 05:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 25.02.2024 wird durch eine aufmerksame Bewohnerin des Ortsteils Tekenberg ein Feuerschein aus einem dortigen Einfamilienhaus festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr stellt bei Eintreffen bereits den Vollbrand des Einfamilienhauses fest. Die Bewohner des Hauses auf dem Tekenberg waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Objekt. Die Löscharbeiten dauern mehrere Stunden an. Wehren aus Wolsdorf, Warberg, Esbeck, Schöningen und Räbke löschten den Brand, die Kreisstraße 16 blieb für Stunden gesperrt. Das Haus ist nach ersten Erkenntnissen derzeit unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.

