POL-WOB: Trunkenheitsfahrt in der Innenstadt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Lange Stücke 20.01.24, 00:45 Uhr 07.02.24, 00:00 - 07:00 Uhr 11.02.24, 00:58 -01:22 Uhr Wolfsburg, Fallersleben, Ganterwinkel 20.01.24, 00:30 Uhr 02.02.24, 01:00 - 06:30 Uhr In den vergangenen Wochen setzten unbekannte Täter wiederholt nachts Papiertonnen in den Straßen Lange Stücke und Ganterwinkel in Fallersleben in Brand. Die Polizei sucht Zeugen. In allen Fällen waren ...

mehr