POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Sandkamp, An den Boldwiesen 20.02.2024, 10.35 Uhr Am Dienstagvormittag wurde ein unbekannter Täter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Boldwiesen im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp von den Hauseigentümern überrascht. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten. Es entstand hoher Sachschaden. Die Hauseigentümer wurden ...

