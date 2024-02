Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Über dem Wechsel

18.02.2024, 01.47 Uhr

Unbekannte Täter sprengten mit einem unbekannten Gegenstand in der Nacht zum Sonntag ein Fach eines einen Zigarettenautomaten in der Straße Über dem Wechsel im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht zu Sonntag wurde eine Anwohnerin in der Straße Über dem Wechsel durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie beobachten, wie zwei unbekannte Personen sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und kurze Zeit später flüchteten Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Trotz zeitnah eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht angetroffen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein unteres Fach des Automaten durch eine kleine Sprengung beschädigt.

Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell