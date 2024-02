Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Eigentümer überraschen Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sandkamp, An den Boldwiesen

20.02.2024, 10.35 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde ein unbekannter Täter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Boldwiesen im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp von den Hauseigentümern überrascht. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Hauseigentümer wurden am Dienstagvormittag von lauten Geräuschen geweckt. Zunächst konnten sie den Lärm nicht näher zuordnen und gingen von Gartenarbeiten des Nachbarn aus. Als die Geräusche zunehmend lauter wurden, schaute der Hauseigentümer nach. Zu seinem Schrecken stellte er fest, dass sich eine ihm unbekannte Person an der Terassentür zu schaffen machte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er über die Terrasse in Richtung Ortsmitte.

Zeugen, die den flüchtenden Täter gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell