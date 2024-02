POL-WOB: Neue Busbegleiter ausgebildet - Präventionsteam der Polizei übergibt Zertifikate

Königslutter (ots) - Königslutter, Samuel-Hahnemann-Straße 17.02.2024, 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Samuel-Hahnemann-Straße in Königslutter ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Eigentümer des Einfamilienhauses in der Samuel-Hahnemann-Straße verließen ihr Grundstück am Samstag gegen 19.00 Uhr. Als sie ...

