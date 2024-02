POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter stehlen Schlüssel

Königslutter (ots) - Königslutter, Driebe 18.02.2024, 02.12 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in einen Kiosk in der Straße Driebe in Königslutter ein. Es wurde keine Gegenstände entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Kiosk. Als sie die Räumlichkeiten betraten, löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Einbrecher in ...

