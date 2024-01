POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Dürkheim/Herxheim am Berg (ots) - Um 6:50 Uhr wollte ein 23-jähriger Fahrer eines blauen Opels an der Ampelkreuzung in Herxheim am Berg von der Weinstraße (B271) kommend nach links in Hauptstraße abbiegen, bremste ab und rutschte hierbei auf der schneeweißen Fahrbahn in einen entgegenkommenden grauen Opel, der die Weinstraße in entgegengesetzter Richtung ...

mehr