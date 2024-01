Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Witterungsbedingte Ereignisse vom 18.01.2024

Dienstbezirk PI Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 18.01.2024, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt aufgrund des starken Schneefalls zu insgesamt 7 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurden keinen Personen verletzt. Um 07:25 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf schneebedeckter Fahrbahn in der Weinstraße in Grünstadt. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Auf der Obersülzer Straße in Grünstadt kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Im Verlauf einer Rechtskurve rutschte das Heck eines Pkw nach links weg und stieß mit einem in dem Moment entgegenkommenden Pkw zusammen. Zur Schadenshöhe können, nicht zuletzt, weil der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle entfernte, keine abschließenden Angaben gemacht werden. Um 08:30 Uhr wollte ein Fahrer eines mit Sommerreifen ausgestatteten Pkw von der Eistalstraße in Asselheim nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Aufgrund der ungeeigneten Bereifung in Verbindung mit winterlichen Straßenverhältnissen geriet er hierbei ins Rutschen und stieß mit zwei auf der Linksabbiegerspur der Weinstraße wartenden Pkw zusammen. Der Sachschaden beträgt ca. 1800 Euro. Dem Unfallverursacher wurde die Weiterfahrt aufgrund der ungeeigneten Bereifung untersagt. Um 10:45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Kirchheimer Straße von Grünstadt kommend in Richtung Kirchheim. Am Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle bremste er ab und geriet dabei auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei stieß er mit einem im Kreisverkehr fahrenden Pkw zusammen. Schadenshöhe hier: etwa 3.500 Euro. Um 11:10 Uhr parkte ein Fahrer eines Sattelzug-Gespanns am Verladeplatz rückwärts aus. Aufgrund Glätte kam das Gespann ins Rutschen und stieß gegen eine Laterne und ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. In Battenberg (Pfalz) kam es an der Einmündung Kirchgasse/Hauptstraße gegen 12:50 zu einem Verkerhsunfall. Ein aus der Kirchgasse in die Hauptstraße einbiegender Pkw-Fahrer geriet ins Rutschen und stieß gegen einen auf der Hauptstraße stehenden Pkw. Schadenshöhe hier: etwa 200 Euro. Zwischen Ebertsheim und Kerzenheim kam es gegen 13:10 Uhr auf der L452 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen zum Verkehrsunfall. Hier verlor ein Transporterfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Schaden am Fahrzeug und an einem Schildermast in Höhe von ca. 2000 Euro.

