Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.01.2024 gegen 17:30 Uhr wurde ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Freinsheim verletzt. Er befuhr mit seinem Citroen Berlingo die L522 von Herxheim am Berg in Richtung Freinsheim. Zwischen Herxheim am Berg und dem Bahnübergang, kam er auf der abschüssigen, winterglatten Fahrbahn, ins Schleudern, drehte sich und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf der dortigen Böschung überschlug sich der Citroen, rutschte auf der linken Fahrzeugseite liegenden über den Grünstreifen und prallte mit dem Unterboden gegen einen Baum. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Seine 15-jährige Tochter wurde leicht am Fuß verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Die L522 war während der Unfallaufnahme voll und bis zur Bergung halbseitig bis 20:15 Uhr gesperrt.

