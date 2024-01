Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrer verursacht Unfall auf A65 und flüchtet/ Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 17.01.2024, kam es gegen 09:30 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe des Autobahnkilometers 112 zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Opelfahrer befuhr den linken Fahrstreifen, als ein unbekannter PKW-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte und den Opel hierbei vermutlich übersehen hat. Der 28-Jährige wollte einen Zusammenstoß zwischen den beiden PKW vermeiden und lenkte seinen Opel deshalb nach links in die Schutzplanke, wobei ca. eintausend Euro Sachschaden entstand. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes-Limousine gehandelt haben. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237/933-0 oder per E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell