Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich seinen Bekannten heimbringen...

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... wollte ein 20-Jähriger aus Maikammer mit seinem Toyota, als er am 18.01.2024 um 01:00 Uhr in der Fabrikstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle versuchte der Bekannte des Mannes, ein 19-Jähriger aus Lambrecht, fußläufig zu flüchten, was durch die Beamten nach wenigen Metern jedoch unterbunden werden konnte. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden, da der Lambrechter bei seinem Fluchtversuch mehrere kleine Päckchen Haschisch in ein Gebüsch geworfen hatte. Das Betäubungsmittel konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Toyota-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Nun kommen auf beide Männer Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das BtMG zu. Den Mann aus Maikammer erwartet zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. Außerdem werden die zuständigen Führerscheinstellen über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell