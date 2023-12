Polizei Hagen

POL-HA: 26-jähriger Autofahrer fährt Schlangenlinien - Drogenvortest schlägt an

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht von Dienstag (05.12.2023) auf Mittwoch in Haspe wegen seiner auffälligen Fahrweise einen 26-jährigen Autofahrer an, bei dem ein Drogentest anschlug. Gegen 00.15 Uhr fuhren die Beamten dem Skoda des Mannes auf dem Graf-von-Galen-Ring hinterher. Ihnen fiel dabei immer wieder auf, dass er Schlangenlinien fuhr. Wegen ihrer Beobachtungen hielten die Polizisten den Mann im weiteren Verlauf auf dem Kurt-Schumacher-Ring an und wollten seine Fahrtauglichkeit überprüfen. Bei der Kontrolle schlug ein Drogenvortest an. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss. (sen)

