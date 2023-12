Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen zwei Audis in Wehringhausen - Hoher Schaden und zwei verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag, 05.12.2023, fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Audi gegen 7 Uhr die Langestraße in Richtung Innenstadt entlang. Aus der Ewaldstraße kreuzte ein PKW (ebenfalls ein Audi). Dieser fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich. Die 46-Jährige konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Es entstand ein Sachschaden von über 18.000 Euro. Der Audi des 38-jährigen Fahrers stellten die Beamten später sicher, um ihn untersuchen zu lassen. Es waren zwei Winter- und zwei Sommerreifen aufgezogen. Das Verkehrskommissariat prüft jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. (hir)

