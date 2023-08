Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Im Einmündungsbereich Riga-Ring/Warsteiner Weg kam es am Freitag, 04.08. zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 10:45 Uhr war eine 44-jährige Frau aus Soest mit ihrem VW Touran auf dem Riga-Ring Richtung Naugadenring unterwegs. Weitere Pkw fuhren vor ihr in die selbe Richtung. Vor der Einmündung Warsteiner Weg mussten mehrere Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, was zu einem leichten Rückstau führte. Dies erkannte die Frau zu spät, prallte auf den vor ihr befindlichen Pkw Golf einer 69-jährigen Autofahrerin aus Soest und schob diesen noch auf zwei weitere Pkw. Die beiden Frauen wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn Richtung Naugadenring gesperrt werden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war derart beschädigt, das es abgeschleppt werden musste. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell