Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Küchenbrand

Geseke (ots)

Am Donnerstagnachmittag begaben sich Feuerwehr und Polizei gegen 16:20 Uhr zu einem Brandgeschehen in der "Lange Straße" im Ortszentrum von Störmede. In einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses war ein Brand im Küchenbereich ausgebrochen, während der Bewohner nicht zugegen war. Nachdem sich die Einsatzkräfte zugang verschafft hatten, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand jedoch erheblicher Gebäudeschaden durch die Einwirkung des Feuers sowie ausgebrachtes Löschwasser. Die betroffene Wohnung und Wohneinheiten im darunter liegenden Geschoss sind gegenwärtig nicht bewohnbar. Hinsichtlich der genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. (sn)

