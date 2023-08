Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mülltonnenbrand

Soest (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag alarmierten Bewohner des Kölner Rings gegen 00:30 Uhr die Feuerwehr, da vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte Mülltonnen in Brand geraten waren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte einer der Behälter noch von den Hauswand weggezogen werden, der andere musste an Ort und Stelle gelöscht werden. Die Hausbewohner sowie Bewohner des Nachbargebäudes wurden aus den Häusern evakuiert. Sie blieben aber allesamt unverletzt. Die Hausfassade wurde durch Feuer- und Hitzeeinwirkung erheblich beschädigt. Zudem mussten stark verrauchte Innenräume durch die Feuerwehr gelüftet werden. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten die Betroffenen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. (sn)

