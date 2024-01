Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Witterungsbedingte Unfälle am Freitag, 19.01.2024

Bad Dürkheim/Herxheim am Berg (ots)

Um 6:50 Uhr wollte ein 23-jähriger Fahrer eines blauen Opels an der Ampelkreuzung in Herxheim am Berg von der Weinstraße (B271) kommend nach links in Hauptstraße abbiegen, bremste ab und rutschte hierbei auf der schneeweißen Fahrbahn in einen entgegenkommenden grauen Opel, der die Weinstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Gegen 08.10 Uhr verlor ein 21-jähriger Bad Dürkheimer mit seinem BMW auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, brach mit dem Heck aus und stieß an eine Straßenlaterne. Die Laterne und das Fahrzeug wurden beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7000 EUR geschätzt.

Ursächlich dürfte in beiden Fällen eine der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

